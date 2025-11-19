В Краснодаре мужчина убил сожительницу, ударив ее головой о барную стойку

После убийства злоумышленник скрылся, из-за чего его объявили в федеральный розыск.

По версии следствия, в ночь на 18 октября 35-летний житель Ульяновской области и его 33-летняя сожительница находились в квартире на улице Душистой в Краснодаре. Пара поссорилась на бытовой почве, в результате чего мужчина несколько раз ударил спутницу по голове, а затем ударил ее о барную стойку.

После содеянного злоумышленник покинул квартиру. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Спустя несколько дней ее тело обнаружили коллеги по работе, они сообщили о случившемся в полицию.

Мужчину задержали во Владимире, после чего его доставили к следователю. Злоумышленник рассказал об обстоятельствах преступления, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

