Жительница Краснодара убила ревнивого сожителя, ударив его ножом в грудь

Конфликт между сожителями произошел, когда они выпивали в своем доме в поселке Белозерном.

По версии следствия, днем 13 октября 40-летняя местная жительница и ее 43-летний сожитель поругались из-за ревности со стороны мужчины. Женщина со злости ударила мужчину ножом в грудь. Рана была смертельной.

Испугавшись, нападавшая вызвала скорую помощь. Врачам она сказала, что мужчина вернулся домой уже с раной. Однако после беседы с правоохранителями женщина призналась в содеянном.

По ходатайству следователя ее заключили под стражу. Продолжаются следственные действия для закрепления доказательственной базы. Будут проведены судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

