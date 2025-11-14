Наркоман задушил беременную сожительницу в Каневском районе

Обвинение в убийстве 18-летней беременной девушки предъявили 24-летнему жителю Каневского района.

Молодые люди проживали в квартире на улице Нестеренко в станице Каневской. По версии следствия, утром 8 ноября сожители поссорились из-за того, что мужчина принимал наркотики. Находясь под действием запрещенных веществ, он задушил девушку ремнем, а затем уехал в другой город.

Домой мужчина вернулся 10 ноября. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина вызвал на место сотрудников правоохранительных органов и сказал, что девушку убили, когда его не было дома.

Однако во время допроса мужчина признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его заключили под стражу.

Следственные действия продолжаются. Специалисты проведут биолого-генетическую и судебно-медицинскую экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

