СК опубликовал кадры из школы в Подмосковье, где зарезали четвероклассника

Поножовщина произошла 16 декабря в Успенской средней образовательной школе в поселке Горки-2 в Московской области.

С ножом в школу пришел 15-летний подросток, который учился в этом же учреждении. Во время нападения он распылил перцовый баллончик, нанес травмы охраннику и смертельно ранил 10-летнего мальчика.

После случившегося СМИ публиковали информацию о том, что девятиклассник пришел в учебное заведение в школьной форме и принес все, что планировал использовать во время нападения, с собой в пакетах. Уточнялось, что молодой человек переоделся в туалете.

Эта версия подтвердилась на видеозаписи, опубликованной пресс-службой СК РФ. На кадрах криминалисты изучают вещи, которые нападавший оставил в кабинке туалета. На записи можно рассмотреть брошенную там белую рубашку, одноразовые маски, ножницы и пакеты.

Также Следком опубликовал кадры с предполагаемого места задержания молодого человека. В зоне отдыха на диванах остались лежать его бронежилет с нашивками, рюкзак, бутылка воды, куртка, поясная сумка и мобильный телефон.

Нож, которым он ранил охранника и убил четвероклассника, на видео лежит на подоконнике вместе со свертками.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток с ножом напал на учеников школы в Подмосковье, есть погибший. В полицию поступило сообщение о том, что учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем напал на десятилетнего школьника, ученика четвертого класса. От полученного ранения ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Подготовку к нападению и само нападение на учебное заведение 15-летний подросток записывал на камеру. После его задержания в сеть попали все видеозаписи, сделанные им в стенах школы. К журналистам обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что сотрудникам СМИ перед тем, как публиковать видео с места трагедии, нужно проанализировать, к чему это приведет.

