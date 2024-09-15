Ураганный ветер сорвал крышу со школы в Выселковском районе

Инцидент произошел 15 сентября в школе № 3 в станице Березанской.

Порывом сильного ветра повредило крышу здания. При происшествии никто не пострадал.

«Для восстановления кровли в настоящее время вызван подрядчик, ведутся работы», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Выселковского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в местами 16 и 17 сентября еще ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.