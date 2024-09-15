Уголовное дело возбуждено после разрушения кровли в школе в Выселковском районе

Инцидент произошел 15 сентября в школе № 3 на улице Ленина в станице Березанской. Ураганный ветер сорвал крышу со здания.

В результате ЧП никто не пострадал. Однако по факту произошедшего руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов поручил возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи СК выяснят все обстоятельства инцидента. В частности, установят лиц, ответственных за техническое состояние и обслуживание школы, и дадут оценку их действиям, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подрядчик уже был вызван в школу для восстановления кровли. В районной прокуратуре выяснили, что в мае текущего года был заключен муниципальный контракт с ООО «СК «Русстрой» для ремонта. Работы пока не были приняты, оплата по этому тендеру не проводилась.