Прокуратура начала проверку по факту срыва кровли со школы в Выселковском районе

Инцидент произошел 15 сентября в школе № 3 в станице Березанской. Ураганный ветер сорвал крышу со здания.

В районной прокуратуре выяснили, что в мае текущего года был найден подрядчик для ремонта школы, в том числе для капитального обновления крыши. С ООО «СК «Русстрой» заключили муниципальный контракт.

Срок выполнения в документах указан 24 августа. Однако работы пока так не были приняты, оплата по этому тендеру не проводилась.

«На образовательный процесс указанные события не повлияют, школа будет работать в штатном режиме. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подрядчик уже вызван в школу для восстановления кровли. При ЧП никто не пострадал.