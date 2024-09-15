Штормовое предупреждение из-за ливней, града и ветра объявили в Краснодаре

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Краснодаре ожидается неблагоприятная погода.

Местами 16 и 17 сентября ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с, сообщает ЕДДС Краснодара.

Уже 15 сентября в Краснодаре жара пошла на спад. Над территорией Кубани прогнозируют противоборство холодного воздуха с севера и теплого — с юга.

«В такой ситуации погода в регионе сохранится солнечной и сухой, а температурный фон еще немного понизится. И только сильный и порывистый ветер внесет в ощущение от погоды некий дискомфорт», — сообщает синоптик Михаил Леус в Telegram.

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