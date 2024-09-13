Смерч в Черном море заметили в Туапсинском районе

Разгул стихии сняли местные жители и гости курортного района.

Так, смерч в море заметили очевидцы в Туапсе и Ольгинке. На кадрах видно, как небо заволокло плотными темными тучами, а далеко в море образовался небольшой смерч.

По данным МЧС, днем и вечером 13 сентября на участке от Джубги до Магри, а также на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

В это время не стоит купаться, выходить в море на плавсредствах, увидев, что смерч движется в сторону берега необходимо немедленно покинуть пляж. Если убежать не удалось, ложитесь на дно любой выемки или впадины, плотно прижмитесь к земле. Для защиты от летящих обломков используйте листы фанеры, ящики, любые другие подручные средства.

Жителей и гостей региона призвали быть внимательнее в ближайшие дни и соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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