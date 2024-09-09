Одинокий и красивый смерч 9 сентября попал на кадры фотоблогера в Мысхако
Общество
09.09.2024 14:07
Небольшой смерч наблюдали жители и гости Новороссийска утром 9 сентября.
Популярный фотограф из Новороссийска Максим Бессалый, который любит снимать красоты Черноморского побережья Краснодарского края, опубликовал кадры изменчивой погоды города-героя.
На фотографиях видно небольшой смерч, заставший моряков в открытом море, а также сгустившиеся над водой тучи, обещающие затяжную непогоду.
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