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Очень красивая гроза прошла на Черноморском побережье Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochen-krasivaya-groza-oseni-proshla-na-chernomorskom-poberezhe-kubani
Очень красивая гроза прошла на Черноморском побережье Кубани
Фото t.me/eyemaxi

В ночь на 3 сентября жители и гости Новороссийска, Анапы, Геленджика и Туапсе наблюдали первую грозу наступившей осени.

Смену времен года природа отметила мощными молниями и громом. Очевидцы не упустили шанс запечатлеть молнии над морем.

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Так ошеломительные кадры снял популярный фотоблогер Максим Бессалый. На его фотографиях — молнии, разрезающие темное небо и бьющие целыми пучками в море в Новороссийске. На некоторых кадрах молнии удалось «поймать» на фоне заката и огней судов, стоящих на якоре в Цемесской бухте.

Также «грозовым фотоотчетом» поделился фотограф Юрий Озаровский. Пучки молний над морем ему удалось снять из окна машины в районе Туапсе.

О грозовых разрядах сообщали также жители Анапы и Геленджика.  По словам очевидцев, молнии «били прямо в землю».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют на Кубани до 4 сентября.

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