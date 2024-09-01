Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют на Кубани до 4 сентября

Штормовое предупреждение о непогоде объявили в Краснодарском крае на ближайшие дни.

По данным синоптиков, во второй половине дня 2 сентября, а также в течение суток 3 и 4 сентября местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, а также не прятаться во время грозы под деревьями и незакрепленными конструкциями. Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах во время дождя.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: аномально жаркие конец лета и начало осени прогнозируют в Краснодарском крае.