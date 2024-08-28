Аномально жаркие конец лета и начало осени прогнозируют в Краснодарском крае

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в конце августа и начале сентября в европейской части России.

На юге России — в Краснодарском крае и Ростовской области, с 28 августа по 1 сентября температура будет выше нормы на 5-8 °С. Диапазон максимальных значений — +33-36 °С. По словам Вильфанда, это очень значительная аномалия.

«Конец лета, начало сентября на европейской территории России очень теплое, чрезвычайно теплое», — сообщил Вильфанд.

Он также отметил, что 26 августа были отмечены температурные рекорды. Так, в Вологде абсолютный температурный максимум для этого дня составил 28,7 °С. Также новый рекорд появился в Салехарде — 21,8 °С, сообщает ТАСС.

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