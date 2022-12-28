Управляющую компанию признали виновной в обрушении балкона с людьми в Сочи

Обрушение балкона произошло вечером 6 ноября в многоэтажке на улице Донской, 13 в Центральном районе. В результате ЧП погибли три человека.

Из-за обрушения балкона на должностное и юридическое лицо ООО УК «Макаренко» составили протоколы об административных правонарушениях.

«Государственной жилищной инспекцией края в отношении должностного и юридического лиц управляющей компании составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проверка выявила значительные повреждения несущих конструкций балконов, разрушения бетонного слоя, оголение арматуры, признаки существенной коррозии арматуры.

Прокуратура направила в суд иск о возложении УК обязанности отремонтировать балконные плиты, так как повреждения являются существенными и влекут угрозу жизни и здоровью людей, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при обрушении балкона на Донской погибли 60-летний мужчина и 37-летняя женщина, находившиеся на балконе. Еще один 46-летний мужчина был госпитализирован. Утром 7 ноября стало известно, что он скончался. По факту обрушения балкона возбудили уголовное дело.