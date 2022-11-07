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Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об обрушении балкона в Сочи

Происшествия
07.11.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-vzyal-na-kontrol-rassledovanie-ugolovnogo-dela-ob-obrushenii-balkona-v-sochi
Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об обрушении балкона в Сочи
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

ЧП произошло вечером 6 ноября в многоквартирном доме на улице Донской, 13. Погибли три человека.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели людей при обрушении балкона в Сочи.

По версии следствия, вечером 6 ноября двое мужчин и женщина в съемной квартире на пятом этаже вышли на балкон, в какой-то момент он обрушился вместе с ними. Один из мужчин и женщина погибли на месте от полученных травм. Второго мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу, где он впоследствии умер от полученных повреждений.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей трагедии. Ход расследования уголовного дела взяли под контроль в центральном аппарате СК России, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жилой дом, в котором обрушился балкон, является общежитием. По данным мэрии, он не признан аварийным, его построили в 1958 году.

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