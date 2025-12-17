Угрозу атаки БПЛА отменили утром 17 декабря в Краснодарском крае

Сообщение от РСЧС от отмене беспилотной опасности жители Краснодарского края получили в 7:37.

В случае обнаружения фрагментов сбитых беспилотников нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам дронов строго запрещено. Кроме того, в Краснодарском крае действует запрет на съемку беспилотников и работы систем ПВО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в крае объявили поздним вечером 16 декабря. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили во вторник около 23:30.

За ночь 17 декабря почти 50 БПЛА сбили над Кубанью, Черным и Азовским морями. Обломки БПЛА упали на территории двух населенных пунктов Славянского района. В результате падения фрагментов дронов пострадали два человека. Кроме того, фрагменты сбитых БПЛА обнаружили по девяти адресам в Красноармейском районе.

