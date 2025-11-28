Учебные стрельбы проведут вечером 28 ноября в море у берегов Сочи

В акватории морского порта Имеретинский учебные стрельбы будут проходить с 22:00 до 23:00 в пятницу.

Перед тем, как начнутся учения, жителей и гостей курорта оповестят об этом с помощью звукового оповещения: через сиренно-речевые установки. Граждан просят быть внимательными.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными – залог нашей с вами безопасности!» — сообщили в пресс-службе курорта.

Читайте также: с утра 28 ноября из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи включили сирены. Мэр города-курорта Андрей Прошунин призвал не отправлять детей в школы и детсады. В городе работали системы противовоздушной обороны. Над Черным морем за утро пятницы уничтожили 12 украинских беспилотников. Угрозу атаки беспилотников отменили в Сочи в 9:47.

