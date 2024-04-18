Трупы дельфинов убрали с пляжа в Благовещенской под Анапой

Мэрия Анапы 18 апреля организовала санитарную очистку пляжа между селом Витязево и станицей Благовещенской от мертвых дельфинов.

Трупы животных убрали и вывезли на специализированный полигон для дальнейшей утилизации в соответствии с заключением территориального органа по контролю (надзору) в сфере ветеринарии. Уборка пляжной территории завершена, сообщили в Telegram-канале специализированного предприятия МУП «ОКУ».

Специалисты продолжают выяснять причину сезонной массовой гибели млекопитающих, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 40 мертвых дельфинов нашел 17 апреля местный житель на пляже станицы Благовещенской в Анапе. Экологи 17 апреля попытались найти объяснения массовой гибели дельфинов в районе станицы Благовещенской. Прокуратура начала проверку.