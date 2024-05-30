Три действенных медовых маски для лица

Мед — прекрасное средство, способное продлить молодость кожи и сделать ее более красивой, здоровой и сияющей.

Чтобы продукт принес коже максимальную пользу, его можно не только есть, но и использовать для приготовления масок для лица. Вот три рецепта действенных масок с медом.

Важно: мед является сильным аллергеном. Он может вызвать сыпь, отек губ, носа и горла, затрудненное дыхание и пр. Если у вас есть индивидуальная непереносимость меда, маски для лица с ним вам противопоказаны.

Также использовать медовые маски нельзя людям с сахарным диабетом, повышенной чувствительностью кожи, куперозом, сильным акне и/или угревой сыпью.

Медовая маска с корицей

2 столовые ложки меда (лучше всего использовать цветочный)

1-2 чайные ложки корицы

Несколько сухих бумажных полотенец

Все очень просто: сначала нужно обязательно очистить кожу. Для этого стоит умыться сначала гидрофильным маслом, чтобы избавиться от загрязнений, а затем мягкой пенкой или гелем.

После смешайте мед и корицу до однородной консистенции. И аккуратно тонким слоем нанесите получившуюся маску на Т-зону, щеки и подбородок. Избегайте зоны вокруг глаз.

Чтобы мед не стек с лица, возьмите чистое сухое бумажное полотенце, порвите его на лоскуты и приклейте их на те места на лице, где нанесена маска.

Подождите 15-20 минут — за это время мед отдаст все свои полезные свойств коже. После умойтесь теплой водой.

Повторять такую процедуру можно 1-2 раза в неделю. Медовая маска с корицей поспособствует питанию и увлажнению лица, а также ее очищению — пряность поможет мягко отшелушить кожу, а также снять воспаление с только-только появившегося прыщика.

Важно: не используйте медовую маску, если на коже есть открытые раны, царапины или сильные воспаления, например, пустулы.

Медовая маска с овсянкой

1 столовая ложка овсяных хлопьев для варки

2 столовые ложки меда

Хлопья нужно измельчить до состояния муки, сделать это можно в ступке или кофемолке. Полученную муку смешать с медом, и дать маске «постоять» 5 минут, чтобы овсянка немного разбухла. За это время можно успеть очистить лицо.

Перед нанесением маски не стоит использовать скрабы для лица и/или энзимную пудру, лучше взять мягкий гель или пенку для умывания.

Как только очистили кожу, нанесите на нее тонким слоем медовую маску с овсянкой и оставьте средство на 7-10 минут. Перед тем как все смыть, аккуратно помассируйте лицо, уделяя особое внимание Т-зоне и подбородку — молотая овсянка поможет очистить их от черных точек. Далее все нужно смыть теплой водой.

Медовая маска с овсянкой глубоко питает кожу, а также отлично очищает поры, если использовать ее как средство для умывания. Повторять процедуру стоит не чаще раза в неделю.

Медовая маска с алоэ

1 свежий лист алоэ

2 столовые ложки меда

Лист алоэ нужно вымыть, разрезать пополам и вырезать из него мякоть. Ее нужно размягчить до состояния кашицы, а после — добавить в нее мед и перемешать все до однородности.

Перед нанесением маски лицо нужно очистить от грязи и косметики — умойтесь специальной пенкой или гелем. Далее на чистую кожу нанесите приготовленную маску. Чтобы она не стекала, можно обклеить лицо сухим бумажным полотенцем.

Оставьте средство на 10-15 минут, а после смойте все прохладной водой.

Маска с алоэ и медом поможет выровнять цвет лица, устранит следы усталости, глубоко питает кожу. После нее кожа будет гладкой, а мимические морщины станут менее заметны.

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