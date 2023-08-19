Третий за сутки лесной пожар в Геленджике тушат более 9 часов, огонь охватил 2 га

Сообщение возгорании на улице Туристической поступило на пульт диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 18 августа в 23:35.

По прибытии пожарные установили, что загорелась сухая растительность на площади 1 га. Пожар локализовали на площади 2 га в 2:00. Открытое горение удалось ликвидировать только к 8:10.

В тушении возгорания участвуют 99 человек и 33 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в лесу под Геленджиком загорелась сухая трава на площади 400 кв. м. Второй за день лесной пожар произошел в окрестностях Геленджика. Возгорание ликвидировали на площади 2,7 га.