Второй за день лесной пожар произошел в окрестностях Геленджика

Сообщение о задымлении со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 12:02.

На место выехали лесопожарные бригады Геленджикского филиала лесопожарного центра. В 12:50 специалисты прибыли в район задымления и обнаружили низовой лесной пожар в квартале 48А Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества.

Площадь возгорания составляет 1 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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