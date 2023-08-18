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Второй за день лесной пожар произошел в окрестностях Геленджика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtoroj-za-den-lesnoj-pozhar-proizoshel-v-okrestnostyah-gelendzhika
Второй за день лесной пожар произошел в окрестностях Геленджика
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о задымлении со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 12:02.

На место выехали лесопожарные бригады Геленджикского филиала лесопожарного центра. В 12:50 специалисты прибыли в район задымления и обнаружили низовой лесной пожар в квартале 48А Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества.

Площадь возгорания составляет 1 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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