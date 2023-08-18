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Сухая трава загорелась на площади 400 кв. метров в лесу под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/suhaya-trava-zagorelas-na-ploshhadi-400-kv-metrov-v-lesu-pod-gelendzhikom
Сухая трава загорелась на площади 400 кв. метров в лесу под Геленджиком
Фото t.me/krd_klpc

Лесной пожар произошел около 10:00 в районе микрорайона Парус.

Пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание сухой травы. В 10:20 приступили к тушению огня на площади 0,03 га.

В 10:37 возгорание квалифицировали, как низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества. В 10:35 огонь локализовали, в 10:50 — ликвидировали.

Площадь пожара составила 0,04 га. На месте работали 19 человек и 7 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

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