Сухая трава загорелась на площади 400 кв. метров в лесу под Геленджиком

Лесной пожар произошел около 10:00 в районе микрорайона Парус.

Пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание сухой травы. В 10:20 приступили к тушению огня на площади 0,03 га.

В 10:37 возгорание квалифицировали, как низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества. В 10:35 огонь локализовали, в 10:50 — ликвидировали.

Площадь пожара составила 0,04 га. На месте работали 19 человек и 7 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Читайте также: лесной пожар произошел ночью в районе Кабардинки под Геленджиком.