Сухая трава загорелась на площади 400 кв. метров в лесу под Геленджиком
Происшествия
18.08.2023 11:52
Лесной пожар произошел около 10:00 в районе микрорайона Парус.
Пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание сухой травы. В 10:20 приступили к тушению огня на площади 0,03 га.
В 10:37 возгорание квалифицировали, как низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве Геленджикского лесничества. В 10:35 огонь локализовали, в 10:50 — ликвидировали.
Площадь пожара составила 0,04 га. На месте работали 19 человек и 7 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.
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