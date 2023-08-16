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Лесной пожар произошел ночью в районе Кабардинки под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-proizoshel-nochyu-v-rajone-kabardinki-pod-gelendzhikom
Лесной пожар произошел ночью в районе Кабардинки под Геленджиком
Фото t.me/krd_klpc

Сообщение о задымлении в лесу в районе пансионата «Виктория» в селе Кабардинка поступило диспетчеру краевого лесопожарного центра 16 августа в 0:17.

Специалисты прибыли на место и установили, что горит сухая подстилка в Шесхарисском участковом лесничестве Новороссийского лесничества в лесу на площади 0,03 га.

В 1:25 лесной пожар локализовали на примерной площади 0,05 га. В 6:00 возгорание ликвидировали. Пожар тушили при помощи ранцевых лесных огнетушителей и пожарных автоцистерн.

В ликвидации возгорания участвовали 22 человека и 7 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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