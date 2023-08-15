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Лесной пожар произошел в микрорайоне Мефодиевка Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-proizoshel-v-mikrorajone-mefodievka-novorossijska
Фото t.me/alekseioderov

Сообщение о задымлении со стороны леса поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 15 августа в 5:22.

На место выехали две лесопожарных бригады и установили, что в лесу возле микрорайона Мефодиевка загорелась сухая трава. Возгорание квалифицировали как низовой лесной пожар в квартале 38А, части выделов 6, 10, Шесхарисском участковом лесничестве Новороссийского лесничества.

В 6:15 возгорание локализовали на площади 0,2 га, в 8:45 пожар полностью потушили. На месте работали 19 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

«Нам удалось своевременно остановить огонь и не допустить его распространения в сосновом лесу…. Уважаемые гости и жители города, убедительная просьба — не разжигайте костры и без необходимости не гуляйте в лесу. Берегите лес — это наше наследие, и нам нужно передать его нашим потомкам!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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