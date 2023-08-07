В Новороссийске загорелся лес в районе Шесхариса

Сообщение о задымлении со стороны леса в районе Новороссийска поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра 7 августа в 13:07.

На место выехали лесопожарные бригады Новороссийского филиала лесопожарного центра в составе 10 человек и 4 единиц техники, а также работники Новороссийского лесничества-филиала ГКУ КК «Комитет по лесу».

Установили, что произошел низовой лесной пожар в Шесхарисском участковом лесничестве Новороссийского лесничества. В 13:28 специалисты приступили к тушению пожара. Площадь возгорания составляет около 0,1 га.

В 14:30 лесной пожар локализовали на площади около 0,65 га. В общей сложности на тушении лесного пожара задействовано 28 человек и 9 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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