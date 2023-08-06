Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Лесной пожар под Геленджиком потушили спустя 4,5 часа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-pod-gelendzhikom-potushili-spustya-4-5-chasa
Лесной пожар под Геленджиком потушили спустя 4,5 часа
Фото t.me/krd_klpc

Лесной пожар в районе поселка Светлый начался 6 августа около 11:10.

Прибыв на место в 11:30, пожарные обнаружили возгорание на примерной площади 0,5 га. В 12:40 возгорание локализовали на той же площади, в 16:00 пожар полностью ликвидировали.

В общей сложности в тушении лесного пожар было задействовано 42 человека и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, причиной лесного пожара стал обрыв высоковольтной линии электропередачи.

Статьи
День кубанского футбола: история и современность
День кубанского футбола: история и современность
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Лучший и худший: пять фильмов Найта Шьямалана
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Три вкусных и полезных сэндвича для перекуса
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях