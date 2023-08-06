Лесной пожар под Геленджиком потушили спустя 4,5 часа

Лесной пожар в районе поселка Светлый начался 6 августа около 11:10.

Прибыв на место в 11:30, пожарные обнаружили возгорание на примерной площади 0,5 га. В 12:40 возгорание локализовали на той же площади, в 16:00 пожар полностью ликвидировали.

В общей сложности в тушении лесного пожар было задействовано 42 человека и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, причиной лесного пожара стал обрыв высоковольтной линии электропередачи.