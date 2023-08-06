Из-за обрыва высоковольтного провода загорелся лес под Геленджиком

Система дистанционного мониторинга зафиксировала задымление в лесу в районе поселка Светлый 6 августа в 11:10.

На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место в 11:30 они обнаружили возгорание на площади 0,5 га.

В 11:50 возгорание квалифицировали, как низовой лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве. По предварительным данным, причиной возгорания стал обрыв высоковольтной линии электропередачи.

Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

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