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Лесной пожар в Геленджике потушили: с вертолета сбросили 30 тонн воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-v-gelendzhike-potushili-s-vertoleta-sbrosili-30-tonn-vody
Фото t.me/krd_klpc

Возгорание ликвидировали на площади 2,7 га в 18:50. На тушение ушло около шести часов.

В ликвидации пожара участвовали более 70 человек и 22 единицы техники. Вертолет Ми-8 сбрасывал воду на горящий лес 11 раз. Общий объем воды составил 30 тонн, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 12:02. В 12:50 специалисты прибыли в район задымления и обнаружили низовой лесной пожар. Площадь возгорания составляла около 1 га. В 14:40 огонь локализовали на примерной площади 2,7 га. На тушение лесного пожара вылетел вертолет МЧС.

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