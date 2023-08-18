На тушение лесного пожара в Геленджике вылетел вертолет МЧС

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 12:02. В 12:50 специалисты прибыли в район задымления и обнаружили низовой лесной пожар. Площадь возгорания составляла около 1 га. В 14:40 огонь локализовали на примерной площади 2,7 га.