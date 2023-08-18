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На тушение лесного пожара в Геленджике вылетел вертолет МЧС

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-tushenie-lesnogo-pozhara-v-gelendzhike-vyletel-vertolet-mchs
На тушение лесного пожара в Геленджике вылетел вертолет МЧС
Фото t.me/mchs_kuban

Сообщение о возгорании лесной подстилки в Геленджикском лесничестве поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного Краснодарского лесопожарного центра 18 августа.

На место направлена группировка МЧС. Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

На данный момент пожар локализован на площади 2,7 га. К тушению привлечено более 70 человек и 22 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 12:02. В 12:50 специалисты прибыли в район задымления и обнаружили низовой лесной пожар. Площадь возгорания составляла около 1 га. В 14:40 огонь локализовали на примерной площади 2,7 га.

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