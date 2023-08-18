На тушение лесного пожара в Геленджике вылетел вертолет МЧС
Происшествия
18.08.2023 16:55
Сообщение о возгорании лесной подстилки в Геленджикском лесничестве поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного Краснодарского лесопожарного центра 18 августа.
На место направлена группировка МЧС. Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.
На данный момент пожар локализован на площади 2,7 га. К тушению привлечено более 70 человек и 22 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 12:02. В 12:50 специалисты прибыли в район задымления и обнаружили низовой лесной пожар. Площадь возгорания составляла около 1 га. В 14:40 огонь локализовали на примерной площади 2,7 га.