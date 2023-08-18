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Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади 2,7 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-pod-gelendzhikom-lokalizovali-na-ploshhadi-2-7-ga
Лесной пожар под Геленджиком локализовали на площади 2,7 га
Фото t.me/krd_klpc

Сухая трава в лесу в районе СНТ «Сосновка» загорелась днем 18 августа.

Пожар тушат сотрудники Геленджикского, Архипо-Осиповского и Джубгского филиалов лесопожарного центра совместно со службами пожарной охраны. В 14:40 огонь локализовали на примерной площади 2,7 га.

В ликвидации пожара задействованы 39 человек и 13 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о задымлении со стороны леса в районе СНТ «Сосновка» поступило на пульт диспетчера краевого лесопожарного центра в 12:02. В 12:50 специалисты прибыли в район задымления и обнаружили низовой лесной пожар. Площадь возгорания составляла около 1 га.

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