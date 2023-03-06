Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину

По делу о взрыве на Крымском мосту обвиняются два гражданина Украины, два гражданина России и один житель Армении.

Все участники вину отрицают, некоторые из них прошли проверку на полиграфе. Один из обвиняемых считает, что их арест по делу о теракте — «ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь».

«По версии следствия, мы вошли в сговор с кем-то, в это же время занимались своими рабочими делами, и в это же время происходит теракт, но мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», — сказал обвиняемый Григорий Азатьян.

Расследование по делу о теракте продлили до 8 июня. Об этом в суде сообщил следователь.

«Срок следствия продлен до 8 июня, необходимо завершить еще 40 судебных экспертиз, получить ответы на запросы», — цитирует следователя ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой.

Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. Погибли четыре человека. Через несколько дней ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту.