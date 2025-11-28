Светящихся кроликов установили на газоне в «Парке облаков» в Краснодаре

Парк «Краснодар» продолжает подготовку к Новому году. Новые инсталляции в виде кроликов с наступлением темноты светятся белым, синим, красным и другими цветами.

Яркая новинка появилась в «Парке облаков». Светящиеся кролики простоят здесь как минимум до весны, даря эмоции гостям этой локации. Судя по количеству других мест, огороженных здесь строителями, парк готовит для посетителей новые сюрпризы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в парке «Краснодаре» приступили к установке «зимних арок», которые образуют длинные светящиеся коридоры. Рабочие установят металлоконструкции и развесят гирлянды.

Другой арт-объект с огромными ладонями устанавливают на месте японского уголка с фонтаном напротив Французского сада. Также в парк привезли гигантскую голову нового арт-объекта «Мать Земля». Золотую скульптуру женщины собирают в «Парке облаков».

