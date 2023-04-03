Сутки до свидания: как быстро избавиться от прыща

По закону подлости перед важным мероприятием обязана произойти какая-нибудь гадость. Очень часто нас подводит именно лицо — еще час назад кожа радовала гладкостью, а теперь на лбу зреет прыщ. Что делать? Для начала — не паниковать.

Если до встречи остались считанные часы, смиритесь и замажьте воспаление консилером. Но если в запасе сутки, можно попробовать победить незваного гостя. Если у вас есть привычное SOS-средство (их сейчас выпускают многие бренды), воспользуйтесь им, если же оружием не запаслись, бейте «врага» народными средствами.

Масло чайного дерева

Прежде чем использовать масло чайного дерева, убедитесь, что у вас нет на него аллергии. Если все в порядке, нанесите средство точно на прыщик и оставьте в покое. Наутро он подсохнет и перестанет бросаться в глаза.

Важно: масло нельзя наносить на поврежденную кожу! И, конечно, белокожим девушкам лучше не рисковать.

Цинковая болтушка

Копеечное средство, которое продается во всех аптеках, поможет подсушить прыщик и уничтожить бактерии. Наносится тоже точечно. После высыхания образует белую «корочку», которую можно оставить на ночь. Не забудьте потом умыться!

Аспирин

Размоченная до состояния кашицы таблетка аспирина — спорное средство. Многим оно помогает снять воспаление и сделать прыщик менее заметным, другие заявляют, что толку от него нет. В общем, как обычно: все индивидуально, надо примерить. Кашицу из аспирина нанесите на прыщ и оставьте до высыхания.

Мед

Если нет аллергии на мед, можно нанести капельку на прыщ и оставить на несколько часов. Иногда рекомендуют делать это на ночь, но, если вы не спите всю ночь на спине без движения, делать этого не стоит.

Лимонный сок

Капля лимонного сока тоже может подсушить прыщ. Следите за тем, чтобы кожа не была поврежденной, иначе получите раздражение и боль.

Морская соль

Некоторым помогает «посолить» прыщик. Смешайте 1 чайную ложку морской соли (не поваренной, а именно морской) и две столовые ложки теплой воды. Обмакните в получившийся раствор ватную палочку и нанесите на прыщ. Оставьте на несколько часов. Можно и на ночь.

Чего точно не стоит делать, так это выдавливать прыщ. Воспаление и поврежденную кожу будет гораздо сложнее скрыть косметикой. Также не надо мазать прыщи зубной пастой. Это не эффективно и раздражает кожу. И никогда не пытайтесь вылечить прыщик кусочком свежего чеснока! Возможны аллергическая реакция и даже ожог.

Самым эффективным способом в борьбе с прыщами остается грамотный многоступенчатый уход, который поможет подобрать специалист.

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