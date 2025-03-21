Суп, второе и салат: три постных рецепта с грибами

Как не сорваться во время поста? Готовить вкусные и разнообразные блюда. Например, из грибов.

Сегодня попробуем приготовить полностью грибной обед — салат, суп и второе блюдо. В них не будет ни грамма животных жиров, так что в пост — можно, а еще это будет вкусно и не скучно, так что и не постящиеся с удовольствием попробуют. Решайте сами, делиться с ними или нет. Начнем с салатика.

Салат «Таежный винегрет»

Если вы уже устали от традиционного винегрета, самое время приготовить его «таежную» версию. Для «таежного винегрета» вам потребуется:

3 средних картофелины;

2 средних морковки;

банка маринованных грибов (0,5 л);

стакан клюквы или брусники. Можно взять как свежую, так и замороженную;

150 г зеленого горошка;

по небольшому пучку петрушки, укропа и зеленого лука;

растительное масло для заправки, соль — по вкусу.

Как готовить салат «Таежный винегрет»

Картошку и морковку моем, но не чистим — их нужно будет сварить.

Ягоды, если взяли замороженные, необходимо разморозить.

Пока одно варится, а второе размораживается, промойте и нарежьте грибы.

Готовые овощи остудите, очистите и нарежьте кубиками, мелко нарежьте зелень, все перемешайте, добавьте горошек и ягоды, заправьте маслом и перемешайте. Попробуйте и, если соли недостаточно, досолите.

Салат готов.

Постный рассольник с грибами

Грибные супы — идеальное блюдо для поста, потому что они не требуют мясного бульона. Но суп просто из грибов, картошки и обжаренного лука с морковкой — это ужасно скучно. Попробуем сварить рассольник. Вам понадобится:

3 картофелины;

1 крупная морковка;

1 луковица;

3 соленых огурца (не маринованных!);

300 г шампиньонов;

0,5 стакана риса;

2 столовых ложки томатной пасты;

1 лавровый лист, 5 горошин черного перца;

растительное масло для жарки, соль по вкусу, чайная ложка сахара, зелень.

Как готовить постный рассольник с грибами

Картошку чистим, режем средними кубиками. Морковь чистим и режем соломкой или натираем на терке. Грибы, например, шампиньоны, промываем и чистим, режем соломкой. Лук рубим мелко. Соленые огурцы нарезаем кубиками.

Берем кастрюлю на 2,5 литра, доводим воду до кипения, бросаем в кипяток картошку, рис, половину лука и моркови, а также перец горошком. Варим 15 минут. Пока варится, на сковороде с растительным маслом обжариваем оставшийся лук и морковь. Потом добавляем грибы, тушим до мягкости, заправляем томатом

Затем добавить грибы, тушить все вместе 3-5 минут, помешивая. Добавить огурцы и продолжать тушить, помешивая, еще три минуты. Затем добавить томат, подлить полстакана овощного бульона, перемешать и тушить еще 5 минут.

Если картошка и рис уже cварились, добавляйте в кастрюлю зажарку. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите еще 10 минут.

Снимите кастрюлю с плиты и дайте супу настояться еще 20 минут. Готовый суп посыпьте мелко нарубленной зеленью.

Шампиньоны, фаршированные овощами

Вкусно, не слишком калорийно, без животных жиров — то, что надо. Что нужно приобрести для этого блюда?

8 крупных свежих шампиньонов;

100 г морковки;

Средняя луковица;

60 г болгарского перца;

100 г помидоров;

2 зубчика чеснока;

15 мл соевого соуса;

50 мл растительного масла;

Соль, перец, специи — по вкусу.

Как готовить фаршированные шампиньоны

Шампиньоны хорошо промойте и очистите. Отделите шляпки от ножек, шляпки — в сторону, ножки мелко нарежьте.

Шляпки переложите с глубокую миску, полейте маслом, посолите, поперчите, добавьте специи и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешайте и оставьте в покое. Лук и морковь почистите, нарежьте мелкими кубиками. Так же поступите с помидором и с болгарским перцем.

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте с нем лук, морковь, перец и нарезанные ножки шампиньонов до мягкости. Влейте соевый соус и поперчите. Тушите до готовности, постоянно помешивая. Снимите с огня и дайте остыть.

Шляпки шампиньонов уложите на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень и уложите в них начинку. Запекать грибы нужно 15 минут при температуре 200°С. Блюдо будет очень вкусным как в горячем, так и в холодном виде.

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