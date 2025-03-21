Суп, второе и салат: три постных рецепта с грибами
Как не сорваться во время поста? Готовить вкусные и разнообразные блюда. Например, из грибов.
Сегодня попробуем приготовить полностью грибной обед — салат, суп и второе блюдо. В них не будет ни грамма животных жиров, так что в пост — можно, а еще это будет вкусно и не скучно, так что и не постящиеся с удовольствием попробуют. Решайте сами, делиться с ними или нет. Начнем с салатика.
Салат «Таежный винегрет»
Если вы уже устали от традиционного винегрета, самое время приготовить его «таежную» версию. Для «таежного винегрета» вам потребуется:
- 3 средних картофелины;
- 2 средних морковки;
- банка маринованных грибов (0,5 л);
- стакан клюквы или брусники. Можно взять как свежую, так и замороженную;
- 150 г зеленого горошка;
- по небольшому пучку петрушки, укропа и зеленого лука;
- растительное масло для заправки, соль — по вкусу.
Как готовить салат «Таежный винегрет»
Картошку и морковку моем, но не чистим — их нужно будет сварить.
Ягоды, если взяли замороженные, необходимо разморозить.
Пока одно варится, а второе размораживается, промойте и нарежьте грибы.
Готовые овощи остудите, очистите и нарежьте кубиками, мелко нарежьте зелень, все перемешайте, добавьте горошек и ягоды, заправьте маслом и перемешайте. Попробуйте и, если соли недостаточно, досолите.
Салат готов.
Постный рассольник с грибами
Грибные супы — идеальное блюдо для поста, потому что они не требуют мясного бульона. Но суп просто из грибов, картошки и обжаренного лука с морковкой — это ужасно скучно. Попробуем сварить рассольник. Вам понадобится:
- 3 картофелины;
- 1 крупная морковка;
- 1 луковица;
- 3 соленых огурца (не маринованных!);
- 300 г шампиньонов;
- 0,5 стакана риса;
- 2 столовых ложки томатной пасты;
- 1 лавровый лист, 5 горошин черного перца;
- растительное масло для жарки, соль по вкусу, чайная ложка сахара, зелень.
Как готовить постный рассольник с грибами
Картошку чистим, режем средними кубиками. Морковь чистим и режем соломкой или натираем на терке. Грибы, например, шампиньоны, промываем и чистим, режем соломкой. Лук рубим мелко. Соленые огурцы нарезаем кубиками.
Берем кастрюлю на 2,5 литра, доводим воду до кипения, бросаем в кипяток картошку, рис, половину лука и моркови, а также перец горошком. Варим 15 минут. Пока варится, на сковороде с растительным маслом обжариваем оставшийся лук и морковь. Потом добавляем грибы, тушим до мягкости, заправляем томатом
Затем добавить грибы, тушить все вместе 3-5 минут, помешивая. Добавить огурцы и продолжать тушить, помешивая, еще три минуты. Затем добавить томат, подлить полстакана овощного бульона, перемешать и тушить еще 5 минут.
Если картошка и рис уже cварились, добавляйте в кастрюлю зажарку. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите еще 10 минут.
Снимите кастрюлю с плиты и дайте супу настояться еще 20 минут. Готовый суп посыпьте мелко нарубленной зеленью.
Шампиньоны, фаршированные овощами
Вкусно, не слишком калорийно, без животных жиров — то, что надо. Что нужно приобрести для этого блюда?
- 8 крупных свежих шампиньонов;
- 100 г морковки;
- Средняя луковица;
- 60 г болгарского перца;
- 100 г помидоров;
- 2 зубчика чеснока;
- 15 мл соевого соуса;
- 50 мл растительного масла;
- Соль, перец, специи — по вкусу.
Как готовить фаршированные шампиньоны
Шампиньоны хорошо промойте и очистите. Отделите шляпки от ножек, шляпки — в сторону, ножки мелко нарежьте.
Шляпки переложите с глубокую миску, полейте маслом, посолите, поперчите, добавьте специи и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешайте и оставьте в покое. Лук и морковь почистите, нарежьте мелкими кубиками. Так же поступите с помидором и с болгарским перцем.
На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте с нем лук, морковь, перец и нарезанные ножки шампиньонов до мягкости. Влейте соевый соус и поперчите. Тушите до готовности, постоянно помешивая. Снимите с огня и дайте остыть.
Шляпки шампиньонов уложите на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень и уложите в них начинку. Запекать грибы нужно 15 минут при температуре 200°С. Блюдо будет очень вкусным как в горячем, так и в холодном виде.