Суд взыскал в пользу государства имущество экс-главы Крымского района Леся

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и 11 его доверенным лицам, обратив их имущество в доход государства за нарушения антикоррупционного законодательства.

По данным следствия, с июня 2017 по октябрь 2025 года Лесь использовал служебное положение для увеличения собственных активов. Чтобы скрыть реальное имущественное положение и избежать декларирования источников дохода, он оформлял права собственности на родственников и знакомых.

За 8 лет неподтвержденные доходы ответчиков превысили 180 млн рублей. По возмездным сделкам они приобрели активы на общую сумму более 350 млн рублей. Часть имущества была впоследствии продана, а вырученные средства экс-чиновник направил в свою пользу и близким лицам, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе проверки установили, что Лесь приобрел 99 объектов недвижимости, общая площадь которых превышает 149 тыс. кв. м, а также 13 транспортных средств на доходы, законность поступления которых он не смог подтвердить.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, а также свыше 87 млн рублей — эквивалента стоимости ранее отчужденного имущества, которое также было куплено на незаконные средства.

Суд удовлетворил требования надзорного органа. После вступления решения суда в законную силу ведомство проконтролирует его исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Лесь останется под стражей как минимум до 29 декабря 2025 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия. Согласно материалам дела, Лесь на посту главы района с января по март 2024 года отдавал распоряжения подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов по цене существенно ниже рыночной.

Сергей Лесь в середине октября отправил в местный Совет депутатов письменное заявление, в котором он сообщил о решении оставить свой пост по собственному желанию. В ноябре стало известно, что суд арестовал активы Сергея Леся. В конце ноября Октябрьский районный суд Краснодара продлил экс-главе Крымского района содержание под стражей.

