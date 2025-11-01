«Ъ-Кубань»: суд арестовал активы экс-главы Крымского района Сергея Леся

Решение об аресте активов бывшего главы Крымского района Сергея Леся вынес Геленджикский городской суд.

По данным источника «Ъ-Кубань», суд по иску Крымского межрайонного прокурора арестовал активы, принадлежащие экс-главе Крымского района Сергею Лесю, его семье и другим фигурантам дела.

Издание сообщает, что суд направил в отдел судебных приставов 32 исполнительных листа об аресте имущества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Октябрьский районный суд Краснодара постановил арестовать Сергея Леся на 1 месяц 18 суток — до 29 ноября. Экс-руководителя муниципалитета обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия.

Глава Крымского района Лесь подал апелляцию на решение об аресте. Суд оставил Сергея Леся под стражей. Защита обвиняемого просила суд об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ссылаясь на отсутствие у Леся намерений скрываться от следствия и суда, а также на наличие у него многочисленных наград.

Сергей Лесь написал заявление об отставке по собственному желанию. Его прошение 20 октября приняли депутаты районного Совета.

После заседания по делу 28 октября суд принял решение о пересмотре дела, фигурантом которого является Лесь. Причиной стало изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований.

