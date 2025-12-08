Logo
Суд оставил под стражей экс-главу Крымского района Сергея Леся

Суд оставил под стражей экс-главу Крымского района Сергея Леся
Краснодарский краевой суд подтвердил продление ареста бывшему главе Крымского района Сергею Лесю. Его обвиняют в злоупотреблении должностным положением.

Постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставили без изменений. Сергей Лесь останется под стражей до 29 декабря 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергея Леся обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия. Согласно материалам дела, Лесь на посту главы района с января по март 2024 года отдавал распоряжения подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов по цене существенно ниже рыночной.

Сергей Лесь в середине октября отправил в местный Совет депутатов письменное заявление, в котором он сообщил о решении оставить свой пост по собственному желанию. В ноябре стало известно, что суд арестовал активы Сергея Леся. В конце ноября Октябрьский районный суд Краснодара продлил экс-главе Крымского района содержание под стражей.

