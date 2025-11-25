Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Бывшего главу Крымского района Леся оставили под стражей до 29 декабря

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshego-glavu-krymskogo-rajona-lesya-ostavili-pod-strazhej-do-29-dekabrya
Бывшего главу Крымского района Леся оставили под стражей до 29 декабря
Скриншот видео t.me/opskuban

Октябрьский районный суд Краснодара продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Крымского района Сергею Лесю.

Экс-руководитель муниципалитета останется под арестом до 29 декабря 2025 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  ранее суд постановил арестовать Сергея Леся на 1 месяц 18 суток — до 29 ноября. Экс-руководителя муниципалитета обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия.

Согласно материалам дела, Лесь на посту главы района с января по март 2024 года отдавал распоряжения подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов по цене существенно ниже рыночной.

Сергей Лесь в середине октября отправил в местный Совет депутатов письменное заявление, в котором он сообщил о решении оставить свой пост по собственному желанию.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях