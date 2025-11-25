Бывшего главу Крымского района Леся оставили под стражей до 29 декабря

Октябрьский районный суд Краснодара продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Крымского района Сергею Лесю.

Экс-руководитель муниципалитета останется под арестом до 29 декабря 2025 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее суд постановил арестовать Сергея Леся на 1 месяц 18 суток — до 29 ноября. Экс-руководителя муниципалитета обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия.

Согласно материалам дела, Лесь на посту главы района с января по март 2024 года отдавал распоряжения подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов по цене существенно ниже рыночной.

Сергей Лесь в середине октября отправил в местный Совет депутатов письменное заявление, в котором он сообщил о решении оставить свой пост по собственному желанию.

