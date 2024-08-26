Суд установил пострадавших по делу о теракте на Крымском мосту

Пострадавшими по делу о теракте на Крымском мосту признали Минобороны России, две компании и несколько граждан.

По данным материалов суда, пять пострадавших, а также представители пострадавших ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» и Министерство обороны РФ предъявили требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также имущественной компенсации морального вреда к 12 обвиняемым по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Все пострадавшие являются гражданскими истцами по делу. Суммы исковых требований не уточняются.

Ранее суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела в Ульяновске площадью 63 кв. м. Также под арест попало имущество другого фигуранта — участок земли, два нежилых помещения и трейлер.

Среди арестованных по делу о теракте на Крымском мосту двое граждан Украины — Роман Соломко и Владимир Злоба, жители Краснодарского края Георгий Азатьян и его брат Артем Азатьян, россияне Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых, а также гражданин Армении Артур Терчанян, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Взрыв фуры повлек за собой возгорание семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. Погибли четыре человека.

Через несколько дней ФСБ назвала организаторов теракта на Крымском мосту. В мае этого года стали известны результаты экспертизы по делу о теракте на Крымском мосту. По данным взрывотехнической экспертизы, для подрыва Крымского моста террористы применили самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 т тротила.