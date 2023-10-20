Суд поставил точку в деле анапского стрелка, ранившего полицейских и следователя

Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Анапы, которого ликвидировали во время штурма частного дома в селе Цибанобалка.

По данным суда, мужчину обвиняли в применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении полицейских, а также покушении на убийство полицейского и посягательстве на его жизнь.

Сестра обвиняемого возражала против прекращения уголовного дела и настаивала на судебном разбирательстве, которое провел Краснодарский краевой суд. Во время выездного заседания допросили 13 свидетелей, рассмотрели материалы дела в 8 томах.

«Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд признал Лысакова виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и постановил уголовное дело в отношении него прекратить в связи с его смертью. Основания для его реабилитации отсутствуют», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступление произошло вечером 14 ноября 2022 года в одном из домов села Цибанобалка в Анапе. По данным следствия, местный житель долгое время не оплачивал коммуналку. Сотрудники ресурсоснабжающей организации вместе с полицейскими приехали к нему, чтобы отключить коммуникации. Мужчина попытался помешать им и напал на полицейских с ножом. Он ранил в бедро участкового и порезал ладонь стажеру-участковому.

Затем вооруженный злоумышленник закрылся в доме и начал стрелять из неустановленного оружия в сторону следователя СО по Анапе СКР по краю. Следователь успел скрыться за забором, однако картечь рикошетом попала ему в бок, причинив ссадины и кровоподтек. Нарушитель продолжал стрелять, на уговоры правоохранителей не реагировал. После очередного отказа прекратить огонь в ходе спецоперации ответным огнем мужчину ликвидировали.