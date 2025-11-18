Суд на два месяца арестовал мать обезглавленного в Подмосковье мальчика

Голову 6-летнего мальчика обнаружили в пруду на востоке Москвы 16 ноября. Обезглавленное тело нашли на балконе в квартире в Балашихе.

По предварительным данным, вечером 14 ноября этого года женщина, осознавая, что ее ребенок находится в беспомощном состоянии, убила его, а затем пыталась скрыть следы преступления.

Представитель прокуратуры просил суд учесть, что обвиняемая зарегистрирована в другом регионе страны, не имеет официальной работы и официального источника дохода. Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, и она может скрыться от следствия, в связи с чем избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно, пояснил прокурор.

Суд учел позицию обвинения и заключил 31-летнюю женщину под стражу до 16 января 2026 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рюкзак с головой ребенка обнаружили в пруду на востоке Москвы. По словам бабушки убитого мальчика, сожитель ее дочери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела. По подозрению в убийстве задержали мать мальчика. В ходе допроса женщина призналась в содеянном и написала явку с повинной. Однако мотивы преступления она объяснить не смогла.

