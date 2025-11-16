Рюкзак с головой ребенка обнаружили в пруду на востоке Москвы

В Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября обнаружили рюкзак с фрагментами тела несовершеннолетнего. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Следственным управлением по Восточному административному округу СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В результате предварительного осмотра экспертом установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», — сообщили в официальном новостном Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты московского СК. В рюкзаке найдена голова несовершеннолетнего, водолазы обследуют Гольяновский пруд, чтобы найти другие останки убитого ребенка, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в столичной прокуратуре, работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Расследование дела и принятие по данному факту процессуального решения находится под контролем прокуратуры.

