В Подмосковье обнаружили тело ребенка, голову которого ранее нашли в пруду

Рюкзак с фрагментами тела несовершеннолетнего достали из Гольяновского пруда на востоке Москвы 16 ноября.

В тот же день удалось обнаружить тело мальчика. По словам бабушки убитого ребенка, которая ранее обратилась в правоохранительные органы, сожитель ее дочери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Правоохранительные органы в ходе проверки осмотрели квартиру в Балашихе и на балконе нашли тело ребенка без головы. Следователи и полицейские продолжают устанавливать полную картину произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после того как обнаружили рюкзак с фрагментами тела несовершеннолетнего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

