Мать обезглавленного в Подмосковье 6-летнего мальчика призналась в убийстве

Рюкзак с частями тела ребенка обнаружили 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы.

Утром 17 ноября стало известно, что правоохранители задержали жительницу Балашихи по подозрению в убийстве своего 6-летнего сына. Ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах).

В ходе допроса женщина призналась в содеянном и написала явку с повинной. Однако мотивы преступления она объяснить не смогла.

По версии следствия, в квартире в Балашихе мать убила своего ребенка, расчленила его и выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд столицы. После осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства и ножи.

Специалисты проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и криминалистическую экспертизы. Следователь рассматривает возможность назначения психолого-психиатрической экспертизы для обвиняемой.

Также правоохранители допросили родственников и соседей женщины. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рюкзак с головой ребенка обнаружили в пруду на востоке Москвы. По словам бабушки убитого мальчика, сожитель ее дочери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела.

Подпишись, здесь всегда интересно.