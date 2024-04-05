Суд арестовал жителя Краснодара, нанявшего киллера для убийства соседки

Первомайский районный суд Краснодара 5 апреля рассмотрел ходатайство следствия об аресте 46-летнего мужчины, обвиняемого в приготовлении к организации убийства по найму.

Суд ходатайство следствия удовлетворил. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 46-летний краснодарец из-за личной неприязни решил заказать убийство 41-летней соседки по дому. О поисках исполнителя заказного убийства узнали полицейские. В роли «убийцы» выступил правоохранитель. Заказчик пообещал киллеру 200 тыс. рублей за убийство и передал 40 тыс. рублей задатка, а сам ради алиби уехал в Москву. Правоохранители инсценировали убийство, постановочные фотографии показали заказчику. При передаче денег подозреваемого задержали. Во время допроса он полностью признал вину.