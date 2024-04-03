Житель Краснодара за 200 тыс. рублей заказал убийство соседки

В СКР 3 апреля возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, которого подозревают в приготовлении к организации убийства по найму.

По версии следствия, у мужчины была личная неприязнь к 41-летней соседке по дому. Он решил ее убить и начал искать киллера. О поисках исполнителя заказного убийства узнали полицейские, дальше события разворачивались под контролем правоохранителей.

В роли «убийцы» выступил сотрудник полиции. Заказчик пообещал «киллеру» 200 тыс. рублей. Он передал ему задаток в размере 40 тыс. рублей на покупку оружия и средств конспирации, а сам ради алиби уехал в Москву. Затем 3 апреля «исполнитель» встретился с заказчиком в столице, там при передаче денег подозреваемого задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение по делу провели сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю регионального управления СК для проведения следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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