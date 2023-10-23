МВД показало кадры задержания мужчины, заказавшего киллеру племянника на Кубани

Подозреваемого задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Абинскому району.

По данным следствия, 62-летний житель Абинского района из-за конфликта на почве раздела имущества решил убить племянника. Он нанял киллера, в роли которого выступал полицейский. За убийство племянника злоумышленник предложил гонорар в размере 35 тыс. рублей.

Правоохранители инсценировали убийство и сделали постановочные фотографии, которые показали заказчику. После того, как тот передал деньги, его задержали полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии.

Возбудили и расследуют уголовно дело о приготовлении к заказному убийству. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает портал «МВД Медиа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре мужчина решил организовать убийство своего 43-летнего племянника, с которым он был в плохих отношениях. Он нашел исполнителя убийства и передал ему информацию о жертве и план его дома, а также нож, металлическую трубу, маску, перчатки, шапку и деньги.