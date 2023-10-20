Для убийства племянника мужчина нанял киллера в Краснодарском крае

В Абинском районе в октябре возбудили уголовное дело о подстрекательстве и пособничестве к приготовлению убийства по найму в отношении 62-летнего местного жителя.

По данным следствия, в октябре мужчина решил организовать убийство своего 43-летнего племянника, с которым он был в плохих отношениях. Для этого злоумышленник начал искать киллера. Об этом стало известно сотрудникам полиции, дальше ситуация развивалась под их контролем.

С 4 по 12 октября злоумышленник несколько раз встретился с «наемником», роль которого выполнял полицейский, и передал ему информацию о жертве и план его дома, а также нож, металлическую трубу, маску, перчатки, шапку и деньги.

«Киллер» 17 октября предоставил заказчику фотографии, на которых было запечатлено тело убитого племянника. Подозреваемый передал оперативнику 35 тыс. рублей в качестве гонорара. После этого его задержали.

Возбудили уголовное дело о подстрекательстве и пособничестве к приготовлению убийства по найму. Обвиняемого поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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