В Краснодарском крае женщина заказала убийство знакомой супружеской пары из-за ревности к мужу

Убийство семейной пары пыталась заказать 56-летняя жительница поселка Черноморского в Северском районе.

По версии следствия, этим летом женщина заподозрила мужа в неверности к своей знакомой. Она решила найти киллера, чтобы убить «соперницу» и ее супруга. Об этом узнали полицейские. Они взяли все дальнейшие действия заказчицы двойного убийства под свой контроль.

Один из сотрудников полиции выступил в роли киллера и согласился убить семейную пару за 150 тыс. рублей. Женщина сообщила ему о маршруте передвижения супругов, описала их внешность. Она хотела, чтобы киллер облил ее знакомую кислотой, а потом сжег ее вместе с мужем в их автомобиле в определенную дату. Заказчица убийства передала исполнителю аванс в 50 тыс. рублей.

Полицейские разыграли убийство супругов и сняли на видео пылающий автомобиль, чтобы убедить заказчицу в исполнении убийства. Женщина поверила, что людей убили по ее заданию и 4 августа передала «киллеру» еще 50 тыс. рублей. В этот момент ее задержали.

На нее завели уголовное дело об организации убийства с особой жестокостью. За это ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Подозреваемую заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Для того, чтобы сделать постановочные фотографии для подтверждения убийства супругов, полицейские загримировали «жертв» и сожгли старый автомобиль на окраине поселка Ильского.

Заказчица убийства назначила встречу «киллеру» в одном из кафе Новороссийска. Он проверила подлинность фотографий и поверила в них. В этот момент ее задержали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ», цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк «МВД Медиа».

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