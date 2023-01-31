Четверых экстремистов подозревают в попытке заказать убийство пристава в Анапе
Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, органов военной контрразведки и ГУ МВД России по краю.
Четверых мужчин в возрасте от 36 до 62 лет подозревают в организации приготовления к убийству судебного пристава по мотивам политической, идеологической ненависти.
Подозреваемые не позднее 2021 года создали в Анапе преступную организацию «Профсоюз СССР», которая может иметь отношение к «Гражданам СССР»*, последователи которой считают, что живут в Советском Союзе, и Россия не суверенное государство.
По данным следствия, подозреваемые решили поджечь дом и автомобиль сотрудника ФССП России, чтобы убить его. Злоумышленники начали подыскивать исполнителей, но их деятельность попала в поле зрения правоохранителей. В роли исполнителей выступили сотрудники краевого центра по противодействию экстремизму, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Подозреваемые заранее выяснили, где живет пристав, изготовили зажигательные смеси и разлили их в отдельную тару. Вечером 29 января в хуторе Рассвет злоумышленники встретились с «исполнителями». Подозреваемые передали им емкости с зажигательной смесью и подтвердили свое намерение убить пристава. После этого злоумышленников задержали.
На мужчин завели уголовное дело. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. В их домах провели обыски.
Задержаны 42-летний и 58-летний подозреваемые. В отношении них, а также 36-летнего и 62-летнего участников преступной группы в ближайшее время примут решение об избрании мер пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
*признана в России экстремистской организацией.
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